14:00 «Собственной персоной»: Станислав Стармолотов о ремонте дорог и транспортной доступности псковского региона
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«Собственной персоной»: Станислав Стармолотов о ремонте дорог и транспортной доступности псковского региона
12.01.2022 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии - и.о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.
Ведущий Олег Добрынин обсудил с ним итоги работы дорожной отрасли региона в 2021 году, планы на текущий год, проблемы и перспективы общественного транспорта и меры повышения транспортной доступности региона.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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