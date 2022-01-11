www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
31 декабря Телефон 28 декабря 22 декабря 21 декабря 30 декабря 20 декабря 11 января 30 декабря 11 января 11 января 11 января 30 декабря 28 декабря 11 января 28 декабря

«Собственной персоной»: Станислав Стармолотов о ремонте дорог и транспортной доступности псковского региона

12.01.2022 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - и.о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.

Ведущий Олег Добрынин обсудил с ним итоги работы дорожной отрасли региона в 2021 году, планы на текущий год, проблемы и перспективы общественного транспорта и меры повышения транспортной доступности региона.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты