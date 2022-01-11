«Собственной персоной»: Станислав Стармолотов о ремонте дорог и транспортной доступности псковского региона

Гость студии - и.о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.

Ведущий Олег Добрынин обсудил с ним итоги работы дорожной отрасли региона в 2021 году, планы на текущий год, проблемы и перспективы общественного транспорта и меры повышения транспортной доступности региона.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»