«Собственной персоной»: Борис Елкин об итогах новогодних праздников, музыке и светофорах

Гость студии — глава администрации города Борис Елкин.

Позади новогодние выходные. Как они прошли с точки зрения работы по уборке города, справились ли коммунальные службы? Случались ли ситуации форс-мажора? Когда в областном центре демонтируют новогоднее украшение? «Переедет» ли в 2022 году главная псковская елка на новое место? На эти и другие вопросы ответил сити-менеджер Пскова.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»