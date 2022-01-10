«Собственной персоной»: Борис Елкин об итогах новогодних праздников, музыке и светофорах
11.01.2022 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии — глава администрации города Борис Елкин.
Позади новогодние выходные. Как они прошли с точки зрения работы по уборке города, справились ли коммунальные службы? Случались ли ситуации форс-мажора? Когда в областном центре демонтируют новогоднее украшение? «Переедет» ли в 2022 году главная псковская елка на новое место? На эти и другие вопросы ответил сити-менеджер Пскова.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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