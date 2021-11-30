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«Собственной персоной»: Глава администрации Великих Лук Андрей Беляев

01.12.2021 14:29 «Эхо Москвы» в Пскове»

Слушайте сегодня, 1 декабря, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) новый выпуск программы «Собственной персоной». Гость студии – глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев.

Напомним, на этот пост он был назначен 24 августа решением депутатов Великолукской гордумы. У Андрея Беляева достаточно весомая спортивная и тренерская биография, а еще имеется ученая степень. Помогает ли это в его работе на посту сити-менеджера? Насколько тяжело ему дается погружение в хозяйственные дела? Как ему работается в тандеме с главой Великих Лук Николаем Козловским? Какие проблемы южной столицы региона по мнению Андрея Беляева, требуют скорейшего решения?

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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