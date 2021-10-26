«Собственной персоной»: 100 дней Бориса Елкина

Гость студии – исполняющий обязанности главы администрации города Пскова Борис Елкин.

Он руководит городской администрацией примерно 100 дней. Срок небольшой, но сделано за это время многое. В конце июля этого года Борис Елкин из достаточно узкой сферы дорог и транспорта с головой окунулся в многогранное городское хозяйство. Город стал меняться и, очевидно, изменения произошли в жизни самого Бориса Елкина. Какие эмоции он испытал, когда поступило предложение взяться за обязанности сити-менеджера? Какие сложности возникли на первом этапе? На каких сферах жизнедеятельности города Пскова он акцентировал свое внимание в первую очередь? Подробнее об этом Борис Елкин рассказал в прямом эфире.

Также ведущий Олег Добрынин обсудил с ним конкурс на замещение должности главы городской администрации, который проходит как раз сегодня, актуальные вопросы городской жизни, изменение стиля публичной активности городской власти и инициативы Бориса Елкина, связанные с благоустройством Пскова.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»