«Собственной персоной» глава Островского района Дмитрий Быстров

Гость студии - глава Островского района Дмитрий Быстров.

Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ним о том, как в муниципалитете начался отопительный сезон, насколько коммунальные службы района готовы к зиме, каковы итоги проведенных в этом году работ по благоустройству территорий. Дмитрий Быстров также рассказал о работе ТОСов, о реализации программы газификации и о ситуации по коронавирусу на территории района.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»