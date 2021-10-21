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«Собственной персоной» глава Островского района Дмитрий Быстров

22.10.2021 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - глава Островского района Дмитрий Быстров.

Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ним о том, как в муниципалитете начался отопительный сезон, насколько коммунальные службы района готовы к зиме, каковы итоги проведенных в этом году работ по благоустройству территорий. Дмитрий Быстров также рассказал о работе ТОСов, о реализации программы газификации и о ситуации по коронавирусу на территории района.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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