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«Собственной персоной» глава Островского района Дмитрий Быстров
22.10.2021 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии - глава Островского района Дмитрий Быстров.
Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ним о том, как в муниципалитете начался отопительный сезон, насколько коммунальные службы района готовы к зиме, каковы итоги проведенных в этом году работ по благоустройству территорий. Дмитрий Быстров также рассказал о работе ТОСов, о реализации программы газификации и о ситуации по коронавирусу на территории района.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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