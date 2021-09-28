«Собственной персоной»: Елена Полонская о кадровых перестановках и городской среде

Гость студии - глава города Пскова Елена Полонская. Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ней о свежих кадровых изменениях в гордуме и в городской администрации.

Накануне состоялась очередная сессия Псковской городской Думы, на которой депутаты приняли немало важных решений. В частности, из состава депутатского корпуса выбыл Олег Брячак в связи с переходом в Псковское областное Собрание. На ближайший год его заменит другой депутат от партии «Справедливая Россия - За правду», следующий по списку.

В администрации города произошли еще более значительные изменения. Прежний сити-менеджер Александр Братчиков избрался в областное Собрание. На сессии депутаты сняли с него полномочия и определили в качестве временно исполняющего полномочия Бориса Елкина, заместителя главы администрации.

Будет ли Елена Полонская скучать по Олегу Брячаку? Тяжело ли ей прощаться с Александром Братчиковым и как работается с Борисом Елкиным? Подробнее об этом глава Пскова рассказала в рамках сегодняшней программы.

Также она прокомментировала ключевые решения вчерашней сессии, рассказала о работе по формированию городского бюджета на следующий год и ответила на вопросы, связанные с участием муниципалитета в программе «Формирование комфортной городской среды».

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»