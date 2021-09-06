«Собственной персоной»: Николай Козловский о великолукском политическом менталитете

Глава города Великие Луки Николай Козловский стал гостем нового выпуска программы «Собственной персоной». Ведущий Максим Костиков обсудил с ним широкий спектр вопросов жизнедеятельности южной столицы региона.

Николай Козловский дал оценку политической ситуации в городе, рассказал о великолукском политическом менталитете, о том, как складываются отношения Великих Лук с Псковом и областной властью. Также глава города оценил ход избирательной кампании в южной столице, прокомментировал эффективность работы своих общественных помощников и рассказал, чем муниципалитет живет сегодня, в том числе какие крупные инвестпроекты сейчас реализуются и будут реализованы в будущем.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»