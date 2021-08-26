«Собственной персоной»: Елена Полонская о готовности школ Пскова к новому учебному году

Гость студии - глава города Пскова Елена Полонская.

Основная тема разговора - готовность системы образования Пскова к новому учебному году. Эта тема Елене Полонской хорошо знакома и как высшему должностному лицу города, и как маме.

На сегодняшний день в городе работает 27 общеобразовательных, 57 дошкольных учреждений и 6 учреждений дополнительного образования. В общей сложности 1 сентября школы города примут более 26 тысяч детей, а детские сады - более 12 тысяч детей. Все учреждения системы образования города успешно прошли приемку к новому учебному году. На подготовку такого масштабного хозяйства нужны не малые средства. Сколько было выделено в этом году из городского бюджета и на какие работы?

Были ли у приемочной комиссии вопросы или замечания к готовности школ к началу учебного года? В каких микрорайонах Пскова следует ожидать строительства новых школ и детских садов? Подробнее об этом и многом другом с Еленой Полонской побеседовала ведущая Любовь Кузнецова.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»