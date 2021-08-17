«Собственной персоной»: руководитель губернаторского симфонического оркестра Николай Хондзинский

Гостем студии стал главный дирижер и художественный руководитель губернаторского симфонического оркестра Псковской области Николай Хондзинский.

Ведущая Дина Дабришюте обсудила с Николаем Хондзинским музыкальные вкусы псковичей. Речь также пошла о репертуаре и творческих возможностях губернаторского симфонического оркестра Псковской области.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»