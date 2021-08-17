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«Собственной персоной»: руководитель губернаторского симфонического оркестра Николай Хондзинский

18.08.2021 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гостем студии стал главный дирижер и художественный руководитель губернаторского симфонического оркестра Псковской области Николай Хондзинский.

Ведущая Дина Дабришюте обсудила с Николаем Хондзинским музыкальные вкусы псковичей. Речь также пошла о репертуаре и творческих возможностях губернаторского симфонического оркестра Псковской области.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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