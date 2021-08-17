14:00 «Собственной персоной»: руководитель губернаторского симфонического оркестра Николай Хондзинский
«Собственной персоной»: руководитель губернаторского симфонического оркестра Николай Хондзинский
18.08.2021 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гостем студии стал главный дирижер и художественный руководитель губернаторского симфонического оркестра Псковской области Николай Хондзинский.
Ведущая Дина Дабришюте обсудила с Николаем Хондзинским музыкальные вкусы псковичей. Речь также пошла о репертуаре и творческих возможностях губернаторского симфонического оркестра Псковской области.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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