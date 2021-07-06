«Собственной персоной»: Об итогах работы главы Пскова и будущем города

Гость студии – глава города Пскова Елена Полонская.

30 июня она выступила с годовым отчетом о своей деятельности. Ожидалось, что оппозиция организует атаку на главу города во время отчета, но этого в целом не случилось. В чем причина почти полного единодушия городских депутатов по вопросу работы главы города? Какие итоги можно подводить сегодня, за год до очередных муниципальных выборов? Какие планы на последний год работы гордумы этого созыва? Намерена ли в будущем году покинуть пост главы города или хотела бы сохранить пост? Что ждет Псков в будущем: появится ли Стратегия развития города? Если да, то будет ли это реальный документ, а не рамочная концепция, реализация которой зависит от наличия финансирования? И какова судьба подаренного Елене Полонской котика? Подробнее об этом и многом другой с главой Пскова поговорил Максим Костиков.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»