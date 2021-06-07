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«Собственной персоной»: О культурной жизни псковского региона и нацпроекте

08.06.2021 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

Ведущая Любовь Кузнецова побеседовала с ней об итогах и планах реализации в псковском регионе нацпроекта «Культура», о поддержке сельских клубов и музеев, о решении кадровой проблемы в сфере культуры. Также Ольга Тимофеева дала оценку культурной жизни региона в свете действия коронавирусных ограничений и рассказала, какие крупные мероприятия из событийного календаря этого года пройдут в сокращенном варианте, а каких в этом сезоне не будет вовсе.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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