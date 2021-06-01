«Собственной персоной»: Александр Братчиков об отчете за 2020 год и планах на будущее

Гость студии - глава администрации города Пскова, первый замсекретаря регионального отделения партии «Единая Россия», победитель предварительного голосования партии по выборам в Псковское областное Собрание Александр Братчиков.

На минувшей сессии Псковской городской Думы 28 мая он отчитался перед депутатами о своей деятельности и работе городской администрации за 2020 год. Ведущий Максим Костиков поговорил с ним о его отчете - возможно, последнем на посту сити-менеджера в свете того, что Александр Братчиков планирует баллотироваться в региональный парламент по избирательному округу №3. Также гость студии поделился своими планами на будущее, прокомментировал актуальные проблемы Пскова и задачи на ближайший период.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»