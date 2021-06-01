www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
21 мая 5 мая 1 июня 5 мая Телефон 21 мая 12 мая 27 мая 7 мая 21 мая 20 мая 3 мая 27 мая 1 июня 19 мая 31 мая

«Собственной персоной»: Александр Братчиков об отчете за 2020 год и планах на будущее

02.06.2021 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - глава администрации города Пскова, первый замсекретаря регионального отделения партии «Единая Россия», победитель предварительного голосования партии по выборам в Псковское областное Собрание Александр Братчиков.

На минувшей сессии Псковской городской Думы 28 мая он отчитался перед депутатами о своей деятельности и работе городской администрации за 2020 год. Ведущий Максим Костиков поговорил с ним о его отчете - возможно, последнем на посту сити-менеджера в свете того, что Александр Братчиков планирует баллотироваться в региональный парламент по избирательному округу №3. Также гость студии поделился своими планами на будущее, прокомментировал актуальные проблемы Пскова и задачи на ближайший период.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты