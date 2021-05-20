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«Собственной персоной»: Борис Елкин о безопасных и качественных дорогах

21.05.2021 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

В рамках цикла программ, посвященных реализации национальных проектов в области, ведущая Любовь Кузнецова побеседовала с председателем комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борисом Елкиным.

Выступая с так называемым «бюджетным посланием» перед депутатами регионального парламента, глава региона Михаил Ведерников отмечал, что дороги – это кровеносная система экономики области. Поэтому к ним приоритетное внимание. Объем дорожного фонда в этом году планировалось увеличить в полтора раза по сравнению с прошлым годом. В таком случае, помимо федеральных средств по нацпроекту, куда идут средства дорожного фонда? Какие дороги будут отремонтированы в этом году? На что повлияет изменение ГОСТов в сфере ремонта и строительства дорог? Как с реализацией нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» изменилась конкурентная среда на рынке дорожных работ в Псковской области? Есть ли проблемы с гарантийным обслуживанием участков, выполненных подрядчиками? На все эти вопросы ответил Борис Елкин.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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