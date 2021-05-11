«Собственной персоной» с Еленой Полонской
12.05.2021 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии – глава города Пскова Елена Полонская. Она прокомментировала ключевые решения, принятые на последней сессии гордумы, в том числе по народному бюджетированию, рассказала о «погоде в Думе», о работе депутатов по решению проблем одномандатных округов, о том, как в Пскове прошел День Победы и как пройдут праздники выпускников.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати