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«Собственной персоной» с Еленой Полонской

12.05.2021 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии – глава города Пскова Елена Полонская. Она прокомментировала ключевые решения, принятые на последней сессии гордумы, в том числе по народному бюджетированию, рассказала о «погоде в Думе», о работе депутатов по решению проблем одномандатных округов, о том, как в Пскове прошел День Победы и как пройдут праздники выпускников.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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