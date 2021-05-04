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«Собственной персоной» глава Островского района Дмитрий Быстров

05.05.2021 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии – глава Островского района Дмитрий Быстров.

Ведущая Любовь Кузнецова обсудила с ним широкий круг вопросов: планы благоустройства района, реализацию программы комплексного развития сельских территорий в Островском районе и программы «Формирование комфортной городской среды», основные тезисы послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию.

Также гость студии рассказал, насколько активно в Островском районе ведется работа по созданию ТОСов, как решается проблема обеспечения граждан баллонным газом и как чувствуют себя труженики села в условиях коронавируса.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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