«Собственной персоной» глава Островского района Дмитрий Быстров

Гость студии – глава Островского района Дмитрий Быстров.

Ведущая Любовь Кузнецова обсудила с ним широкий круг вопросов: планы благоустройства района, реализацию программы комплексного развития сельских территорий в Островском районе и программы «Формирование комфортной городской среды», основные тезисы послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию.

Также гость студии рассказал, насколько активно в Островском районе ведется работа по созданию ТОСов, как решается проблема обеспечения граждан баллонным газом и как чувствуют себя труженики села в условиях коронавируса.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»