«Собственной персоной»: Александр Малькевич о будущем новых медиа

Гостем студии станет первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций (с 2020 года), председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций (2017-2020), генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» (с 2021 года) Александр Малькевич.

Ведущий Константин Калиниченко поговорит с ним о программе «Фейк-контроль» и фактчекинге, атаке на Twitter, будущем социальных сетей и СМИ, падении сайтов Кремля и государственных органов, предстоящих выборах и роли СМИ в них.

Также с гостем эфира обсудят общественно-политический и электоральный статус иностранных агентов, санкции США и оранжевые революции, причины протестных акций в январе 2021 года и другие актуальные темы.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»