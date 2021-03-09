«Собственной персоной»: Алексей Севастьянов о работе депутата, развитии спорта и выборах

Гость студии - депутат Псковского областного Собрания, заместитель председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению, замруководителя фракции «Единой России» Алексей Севастьянов. Ведущий Александр Савенко обсудит с депутатом его работу в региональном парламенте, подготовку к сентябрьским выборам, развитие детского и массового спорта в Псковской области, а также другие актуальные темы общественно-политической повестки.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»