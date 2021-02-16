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«Собственной персоной» самый молодой резидент «Моглино»

17.02.2021 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

В ОЭЗ «Моглино» в скором времени планирует начать работу еще один инвестор. Компания «Псковпласт» реализует инвестиционный проект по строительству на территории «Моглино» завода, выпускающего широкий ассортимент пластмассовых изделий. Более подробно о проекте ведущий программы Константин Калиниченко поговорит с руководителем ООО «Псковпласт» Стасом Осовским, одним из самых молодых резидентов «Моглино».

Что планирует выпускать предприятие? Кто будет потребителем продукции? Что этот проект дает нашему региону, в частности, появятся ли новые рабочие места? Насколько производство будет экологичным и безопасным как для работников, так и для жителей Пскова?

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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