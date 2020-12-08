07.12.2020 14:00 «Постскриптум»: Об окончании электорального цикла 2020 и ситуации в псковском здравоохранении
«Собственной персоной»: Юрий Сорокин о бюджете и поддержке бизнеса
09.12.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии - вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов («Единая Россия») Юрий Сорокин. В рамках эфира он даст свою оценку проекту бюджета Псковской области на 2021 год с точки зрения его соответствия сегодняшним вызовам, а также выскажет мнение по поводу принятой Стратегии социально-экономического развития Псковской области до 2035 года. Кроме того, гость студии прокомментирует ситуацию с госдолгом региона, положение дел в сфере здравоохранения и расскажет, что ему удалось сделать на своем округе в 2020 году.
Отдельное внимание будет уделено обсуждению действующих мер поддержки бизнеса в условиях коронавируса.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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