«Собственной персоной»: Юрий Сорокин о бюджете и поддержке бизнеса

Гость студии - вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов («Единая Россия») Юрий Сорокин. В рамках эфира он даст свою оценку проекту бюджета Псковской области на 2021 год с точки зрения его соответствия сегодняшним вызовам, а также выскажет мнение по поводу принятой Стратегии социально-экономического развития Псковской области до 2035 года. Кроме того, гость студии прокомментирует ситуацию с госдолгом региона, положение дел в сфере здравоохранения и расскажет, что ему удалось сделать на своем округе в 2020 году.

Отдельное внимание будет уделено обсуждению действующих мер поддержки бизнеса в условиях коронавируса.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»