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«Собственной персоной»: Александр Козловский о последних решениях Госдумы

23.11.2020 12:35 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Козловский. Ведущий Максим Костиков обсудит с ним последние решения российского парламента, взгляд Москвы на ситуацию в Псковской области, работу «псковских» депутатов в нижней палате и основные темы общественно-политической повестки. Не обойдут собеседники вниманием и тему пандемии коронавируса: что происходит и как власти с ней борются.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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