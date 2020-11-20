«Собственной персоной»: Александр Козловский о последних решениях Госдумы
23.11.2020 12:35 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии - секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Козловский. Ведущий Максим Костиков обсудит с ним последние решения российского парламента, взгляд Москвы на ситуацию в Псковской области, работу «псковских» депутатов в нижней палате и основные темы общественно-политической повестки. Не обойдут собеседники вниманием и тему пандемии коронавируса: что происходит и как власти с ней борются.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати