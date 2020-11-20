«Собственной персоной»: Александр Козловский о последних решениях Госдумы

Гость студии - секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Козловский. Ведущий Максим Костиков обсудит с ним последние решения российского парламента, взгляд Москвы на ситуацию в Псковской области, работу «псковских» депутатов в нижней палате и основные темы общественно-политической повестки. Не обойдут собеседники вниманием и тему пандемии коронавируса: что происходит и как власти с ней борются.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»