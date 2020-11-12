«Собственной персоной»: Дмитрий Месхиев о будущем Псковского драмтеатра и победе в «Золотой маске»

Гость эфира - художественный руководитель Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев.

Ключевая тема, которую с ним обсуждает ведущий Максим Костиков, - победа артистки Псковского драмтеатра в престижной театральной премии «Золотая маска». Напомним, Дарья Чураева стала лауреатом премии в номинации «Лучшая женская роль второго плана» за роль Марьи Антоновны в спектакле Петра Шерешевского «Ревизор».

Что означает для псковского театра победа в главной театральной премии? Открывает ли это перед театром новые перспективы? Когда пройдет вручение «Золотой маски» и в каком формате? Будет ли это событие как-то отмечаться на региональном уровне? Подробнее на эти вопросы ответит Дмитрий Месхиев.

В рамках эфира также будет затронут широкий круг вопросов, связанных с деятельностью Театрально-концертной дирекции и Псковского драмтеатра. Гость студии расскажет, на какой стадии находится процесс объединения Псковского и Александринского театров под новым брендом «Национального театра России» и какая судьба ждет традиционные проекты Псковского драмтеатра (фестиваль «Другое искусство», Пушкинский театральный фестиваль и т. д.) после его федерализации. Кроме того, Дмитрий Месхиев поделится своим видением по поводу будущего Театрально-концертной дирекции с учетом того, что входящий в ее структуру драмтеатр объединится с Александринкой, а областная филармония давно заявляет о желании вернуть самостоятельность.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»