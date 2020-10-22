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«Собственной персоной»: глава Островского района Дмитрий Быстров

23.10.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - глава Островского района Дмитрий Быстров. Он расскажет, чем сегодня живет муниципалитет: о текущей ситуации с коронавирусом, о ходе реализации нацпроектов, модернизации сферы ЖКХ Островского района, а также о завершении ремонта цепных мостов в Острове.

Ведут эфир Константин Калиниченко и Любовь Кузнецова.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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