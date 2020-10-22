«Собственной персоной»: глава Островского района Дмитрий Быстров
23.10.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии - глава Островского района Дмитрий Быстров. Он расскажет, чем сегодня живет муниципалитет: о текущей ситуации с коронавирусом, о ходе реализации нацпроектов, модернизации сферы ЖКХ Островского района, а также о завершении ремонта цепных мостов в Острове.
Ведут эфир Константин Калиниченко и Любовь Кузнецова.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати