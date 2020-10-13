www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
29 сентября 7 октября 8 октября 7 октября Телефон 9 октября 7 октября 24 сентября 6 октября 5 октября 25 сентября 8 октября 8 октября 29 сентября 7 октября 7 октября

«Собственной персоной»: Председатель Псковского облизбиркома Игорь Сопов

14.10.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов. Ведущий Константин Калиниченко обсудит с ним новую схему территориальных округов - как проходила подготовка, шло обсуждение проекта, что легло в основу новой схемы. Также речь пойдет о выборах в регионе в новом избирательном цикле 2021 года и подготовке к выборам главы Великолукского района в декабре.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты