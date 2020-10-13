«Собственной персоной»: Председатель Псковского облизбиркома Игорь Сопов

Гость студии - председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов. Ведущий Константин Калиниченко обсудит с ним новую схему территориальных округов - как проходила подготовка, шло обсуждение проекта, что легло в основу новой схемы. Также речь пойдет о выборах в регионе в новом избирательном цикле 2021 года и подготовке к выборам главы Великолукского района в декабре.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»