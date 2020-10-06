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«Собственной персоной»: Глава Порховского района Виктор Степанов

07.10.2020 14:49 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии — глава Порховского района Виктор Степанов. Ведущий Константин Калиниченко поговорит с ним о роли местного самоуправления: какие возможности есть сегодня у главы района и кто он - реальный управленец на районе или громоотвод для областной власти? Также в рамках эфира речь пойдет об актуальных вопросах жизнедеятельности Порховского района, крупных проектах, которые реализуются в муниципалитете, и о том, как порховичи пережили коронавирусную эпидемию.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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