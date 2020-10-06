«Собственной персоной»: Глава Порховского района Виктор Степанов

Гость студии — глава Порховского района Виктор Степанов. Ведущий Константин Калиниченко поговорит с ним о роли местного самоуправления: какие возможности есть сегодня у главы района и кто он - реальный управленец на районе или громоотвод для областной власти? Также в рамках эфира речь пойдет об актуальных вопросах жизнедеятельности Порховского района, крупных проектах, которые реализуются в муниципалитете, и о том, как порховичи пережили коронавирусную эпидемию.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»