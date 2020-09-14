«Собственной персоной»: Глава Пскова Елена Полонская о проблемах округов и сносе детских площадок

Гость студии - глава Пскова Елена Полонская. Ведущая эфира Любовь Кузнецова обсудит с ней самые насущные проблемы, свойственные всем округам, работу подрядчиков, благоустройство псковских дворов и снос детских площадок.

Отдельными темами для разговора станут организация дорожного движения и ремонт улицы Кузбасской Дивизии, а также изменение нормативов сброса сточных вод и внесение изменений в бюджет Пскова.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»