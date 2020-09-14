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«Собственной персоной»: Глава Пскова Елена Полонская о проблемах округов и сносе детских площадок

15.09.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

 Гость студии - глава Пскова Елена Полонская. Ведущая эфира Любовь Кузнецова обсудит с ней самые насущные проблемы, свойственные всем округам, работу подрядчиков, благоустройство псковских дворов и снос детских площадок.

Отдельными темами для разговора станут организация дорожного движения и ремонт улицы Кузбасской Дивизии, а также изменение нормативов сброса сточных вод и внесение изменений в бюджет Пскова.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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