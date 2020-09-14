14:00 «Собственной персоной»: Глава Пскова Елена Полонская о проблемах округов и сносе детских площадок
14.09.2020 12:00 «Гайд-парк»: Александр Козловский об итогах сентябрьских выборов в Псковской области
«Собственной персоной»: Глава Пскова Елена Полонская о проблемах округов и сносе детских площадок
15.09.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии - глава Пскова Елена Полонская. Ведущая эфира Любовь Кузнецова обсудит с ней самые насущные проблемы, свойственные всем округам, работу подрядчиков, благоустройство псковских дворов и снос детских площадок.
Отдельными темами для разговора станут организация дорожного движения и ремонт улицы Кузбасской Дивизии, а также изменение нормативов сброса сточных вод и внесение изменений в бюджет Пскова.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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