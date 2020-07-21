www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
3 июля 1 июля 2 июля 30 июня 3 июля 6 июля 7 июля Телефон 30 июля 6 июля 6 июля 3 июля 30 июня 30 июня Телефон 6 июля

«Собственной персоной»: глава города Пскова Елена Полонская

22.07.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - глава города Пскова, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Елена Полонская. Ведущий Максим Костиков побеседует с ней о предстоящем Дне города, работе в Псковской гордуме и пользе выездов депутатов на округа. Также Елена Полонская ответит на вопрос, нужна ли «скидка на пол», и расскажет о микроклимате в городском парламенте. Кроме того, планируется обсудить ход ремонта дорог, дворов и различные проекты благоустройства Пскова. Отдельной темой для разговора станет партийная деятельность.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты