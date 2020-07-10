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«Собственной персоной»: Александр Козловский о жизни в стране после поправок в Конституцию

10.07.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - депутат Госдумы от Псковской области, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Ведущий Максим Костиков побеседует с ним о голосовании по поправкам в Конституцию РФ, значении и последствиях их принятия, разработке нормативной базы в развитие положений обновленного основного документа страны.

Кроме того, Александр Козловский выскажет мнение по актуальным вопросам общественно-политической жизни страны и региона после всенародного голосования.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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