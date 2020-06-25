25.06.2020 14:00 «Сообразим на троих»: Старт голосования по поправкам в Конституцию и очередной пакет мер соцподдержки
«Собственной персоной»: сенатор от Псковской области Елена Бибикова
26.06.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии - заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор от Псковской области Елена Бибикова.
Ведущая Любовь Кузнецова поговорит с ней о голосовании по поправкам в Конституцию РФ, о государственной социальной политике и мерах поддержки, которые огласил 23 июня президент России Владимир Путин, а также обсудит пенсионные новшества в стране.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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