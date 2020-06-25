«Собственной персоной»: сенатор от Псковской области Елена Бибикова

Гость студии - заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор от Псковской области Елена Бибикова.

Ведущая Любовь Кузнецова поговорит с ней о голосовании по поправкам в Конституцию РФ, о государственной социальной политике и мерах поддержки, которые огласил 23 июня президент России Владимир Путин, а также обсудит пенсионные новшества в стране.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»