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«Собственной персоной»: сенатор от Псковской области Елена Бибикова

26.06.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор от Псковской области Елена Бибикова.

Ведущая Любовь Кузнецова поговорит с ней о голосовании по поправкам в Конституцию РФ, о государственной социальной политике и мерах поддержки, которые огласил 23 июня президент России Владимир Путин, а также обсудит пенсионные новшества в стране.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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