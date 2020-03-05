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«Собственной персоной»: Александр Козловский о поправках в Конституцию

06.03.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - депутат Госдумы от Псковской области, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

 

 

Ведущий, главный редактор радиостанции Максим Костиков беседует с ним о поправках в Конституцию РФ, о его депутатской и партийной деятельности, а также обсудит с гостем актуальные вопросы общественно-политической и социально-экономической жизни страны и региона.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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