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«Собственной персоной»: депутат Госдумы, секретарь Псковского реготделения «Единой России» Александр Козловский.

17.01.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - депутат Госдумы от Псковской области, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. Ведущий, главный редактор радиостанции Максим Костиков обсудит с ним основные тезисы Послания президента страны Владимира Путина Федеральному Собранию и перспективы их реализации на территории Псковской области, отставку правительства РФ. Также Александр Козловский расскажет о своей партийной и депутатской деятельности.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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