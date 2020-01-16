«Собственной персоной»: депутат Госдумы, секретарь Псковского реготделения «Единой России» Александр Козловский.

Гость студии - депутат Госдумы от Псковской области, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. Ведущий, главный редактор радиостанции Максим Костиков обсудит с ним основные тезисы Послания президента страны Владимира Путина Федеральному Собранию и перспективы их реализации на территории Псковской области, отставку правительства РФ. Также Александр Козловский расскажет о своей партийной и депутатской деятельности.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»