«Собственной персоной» сенатор Елена Бибикова
13.11.2019 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии - сенатор от Псковской области, заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. Ведущий программы - главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко побеседует с ней о работе в Совете Федерации, приоритетах, планах, взаимодействии с псковскими региональными властями, а также обсудит другие актуальные темы общественно-политической и социально-экономической повестки.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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