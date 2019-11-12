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«Собственной персоной» сенатор Елена Бибикова

13.11.2019 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - сенатор от Псковской области, заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. Ведущий программы - главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко побеседует с ней о работе в Совете Федерации, приоритетах, планах, взаимодействии с псковскими региональными властями, а также обсудит другие актуальные темы общественно-политической и социально-экономической повестки.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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