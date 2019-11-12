«Собственной персоной» сенатор Елена Бибикова

Гость студии - сенатор от Псковской области, заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. Ведущий программы - главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко побеседует с ней о работе в Совете Федерации, приоритетах, планах, взаимодействии с псковскими региональными властями, а также обсудит другие актуальные темы общественно-политической и социально-экономической повестки.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»