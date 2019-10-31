«Собственной персоной»: вице-губернатор по вопросам ЖКХ Василий Осипов

Гостем студии станет заместитель губернатора Псковской области по вопросам ЖКХ Василий Осипов. Ведущий программы Константин Калиниченко побеседует с ним о состоянии ГППО «Псковпассажиравтотранс», мерах, которые предпринимает областная администрация по выводу предприятия из кризиса, о реализации в регионе проекта «Безопасные и качественные автодороги» и о том, почему избежать ремонтов дорог в осенне-зимний период практически не реально.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»