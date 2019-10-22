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«Собственной персоной»: и. п. главы города Пскова Елена Полонская

23.10.2019 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - и. п. главы города Пскова Елена Полонская.

Ведущий программы, главный редактор радиостанции Максим Костиков, побеседует с ней о предстоящих выборах главы муниципалитета, о депутатской деятельности Елены Полонской и о деятельности городской Думы в целом, а также обсудит социально-экономическое положение Пскова.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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