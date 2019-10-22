«Собственной персоной»: и. п. главы города Пскова Елена Полонская

Гость студии - и. п. главы города Пскова Елена Полонская.

Ведущий программы, главный редактор радиостанции Максим Костиков, побеседует с ней о предстоящих выборах главы муниципалитета, о депутатской деятельности Елены Полонской и о деятельности городской Думы в целом, а также обсудит социально-экономическое положение Пскова.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»