«Собственной персоной»: и. п. главы города Пскова Елена Полонская
23.10.2019 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии - и. п. главы города Пскова Елена Полонская.
Ведущий программы, главный редактор радиостанции Максим Костиков, побеседует с ней о предстоящих выборах главы муниципалитета, о депутатской деятельности Елены Полонской и о деятельности городской Думы в целом, а также обсудит социально-экономическое положение Пскова.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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