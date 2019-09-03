«Собственной персоной» врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина
04.09.2019 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Сегодняшний гость студии - врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина.
Ведущий программы, главный редактор радиостанции Максим Костиков, поговорит с ней о том, как в университете прошел День Знаний, об итогах приемной кампании-2019, о кадровой политике и структурных изменениях в университете. Кроме того, Наталья Ильина ответит на вопросы, касающиеся завершения строительства студенческого кампуса.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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