24.07.2019 19:00 «Дневной дозор»: Как идет реализация программ приграничного сотрудничества в Пскове?
24.07.2019 14:00 «Подстрочник»: на социальные темы с замглавы администрации Пскова Александром Коноваловым
«Собственной персоной»: Замруководителя ФАС России Андрей Цыганов
26.07.2019 14:01 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии - заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей Цыганов.
Ведущий программы Константин Калиниченко обсудит с ним, в чем причина нарушений на рынке госзакупок: коррупция или низкая квалификация чиновников? Почему картельные сговоры стали едва ли не общим местом на рынке государственных и муниципальных контрактов. Также они поговорят о том, что у нас одно из самых передовых антимонопольных законодательств и что необходимо сделать, чтобы в России появились настоящие конкурентные рынки.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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