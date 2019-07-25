«Собственной персоной»: Замруководителя ФАС России Андрей Цыганов

Гость студии - заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей Цыганов.

Ведущий программы Константин Калиниченко обсудит с ним, в чем причина нарушений на рынке госзакупок: коррупция или низкая квалификация чиновников? Почему картельные сговоры стали едва ли не общим местом на рынке государственных и муниципальных контрактов. Также они поговорят о том, что у нас одно из самых передовых антимонопольных законодательств и что необходимо сделать, чтобы в России появились настоящие конкурентные рынки.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»