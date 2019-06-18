«Собственной персоной» депутат Псковского областного Собрания, бизнесмен Алексей Севастьянов

Гость студии - депутат Псковского областного Собрания, бизнесмен, актер, президент федерации футбола Псковской области Алексей Севастьянов.

Ведущий программы Александр Савенко обсудит с ним актуальные темы общественно-политической повестки, в том числе грядущие Ганзейские дни, а также поговорит о его работе в региональном парламенте и об итогах футбольного сезона в Псковской области.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»