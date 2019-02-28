www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
19 февраля 15 февраля 25 февраля 22 февраля 25 февраля Телефон 12 февраля 19 февраля 26 февраля 11 февраля 27 февраля 28 февраля 28 февраля 6 февраля 12 февраля «Культурная контрреволюция»

«Собственной персоной» депутат Госдумы Александр Козловский

01.03.2019 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - депутат Государственной Думы Александр Козловский.

На минувшей неделе состоялось обращение президента России Владимира Путина к Федеральному собранию. Гость расскажет, какие пункты Послания президента считает наиболее важными, насколько темы, озвученные Путиным, актуальны. 

Вместе с гостем студии ведущий программы, главный редактор «Эхо Москвы в Пскове», Максим Костиков будет разбираться, когда уже перестанут «кошмарить» бизнес и не является ли обращение Путина ответом на падение рейтинга.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты