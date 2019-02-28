«Собственной персоной» депутат Госдумы Александр Козловский

Гость студии - депутат Государственной Думы Александр Козловский.

На минувшей неделе состоялось обращение президента России Владимира Путина к Федеральному собранию. Гость расскажет, какие пункты Послания президента считает наиболее важными, насколько темы, озвученные Путиным, актуальны.

Вместе с гостем студии ведущий программы, главный редактор «Эхо Москвы в Пскове», Максим Костиков будет разбираться, когда уже перестанут «кошмарить» бизнес и не является ли обращение Путина ответом на падение рейтинга.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»