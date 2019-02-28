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«Собственной персоной» депутат Госдумы Александр Козловский
01.03.2019 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии - депутат Государственной Думы Александр Козловский.
На минувшей неделе состоялось обращение президента России Владимира Путина к Федеральному собранию. Гость расскажет, какие пункты Послания президента считает наиболее важными, насколько темы, озвученные Путиным, актуальны.
Вместе с гостем студии ведущий программы, главный редактор «Эхо Москвы в Пскове», Максим Костиков будет разбираться, когда уже перестанут «кошмарить» бизнес и не является ли обращение Путина ответом на падение рейтинга.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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