08.10.2018 14:00 «Постскриптум»: Об открытии представительства Псковской области в Москве и судьбе Перинатального центра2
«Собственной персоной» генконсул Израиля в Санкт-Петербурге Ольга Слов
09.10.2018 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость эфира - Генеральный консул Государства Израиль в Санкт-Петербурге Ольга Слов.
Ведущий Константин Калиниченко обсуждает с ней стартующие сегодня Дни культуры Израиля в Пскове. Также Ольга Слов рассказала, чем живет Израиль сегодня и как складываются взаимоотношения России и Израиля в свете конфликта в Сирии.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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