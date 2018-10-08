«Собственной персоной» генконсул Израиля в Санкт-Петербурге Ольга Слов

Гость эфира - Генеральный консул Государства Израиль в Санкт-Петербурге Ольга Слов.

Ведущий Константин Калиниченко обсуждает с ней стартующие сегодня Дни культуры Израиля в Пскове. Также Ольга Слов рассказала, чем живет Израиль сегодня и как складываются взаимоотношения России и Израиля в свете конфликта в Сирии.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»