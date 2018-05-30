«Собственной персоной» депутат Госдумы Александр Козловский
31.05.2018 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии - депутат Государственной Думы Александр Козловский.
Ведущая Любовь Кузнецова побеседует с ним об итогах состоявшегося недавно в Пскове заседания Экспертного совета при комитете Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству по развитию биотехнологий, фармацевтической и медицинской промышленности. Также в ходе эфира будут затронуты темы предстоящих в сентябре выборов, деятельности Александра Козловского в Госдуме и в партии «Единая Россия».
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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