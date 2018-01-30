www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
16 января Телефон 23 января 23 января 17 января 25 января 24 января 24 января 22 января 25 января 19 января 17 января 15 января 26 января 26 января 15 января

«Собственной персоной» один из лидеров партии «Яблоко» Григорий Явлинский

31.01.2018 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - политический деятель, экономист, основатель и один из лидеров партии «Яблоко» Григорий Явлинский.
Ведущий эфира, главный редактор радиостанции Максим Костиков, беседует с ним об экономической и общественно-политической ситуации в стране и мире и о программе его двухдневного визита в Псковскую область.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты