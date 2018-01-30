«Собственной персоной» один из лидеров партии «Яблоко» Григорий Явлинский

Гость студии - политический деятель, экономист, основатель и один из лидеров партии «Яблоко» Григорий Явлинский.

Ведущий эфира, главный редактор радиостанции Максим Костиков, беседует с ним об экономической и общественно-политической ситуации в стране и мире и о программе его двухдневного визита в Псковскую область.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»