«Собственной персоной» один из лидеров партии «Яблоко» Григорий Явлинский
31.01.2018 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии - политический деятель, экономист, основатель и один из лидеров партии «Яблоко» Григорий Явлинский.
Ведущий эфира, главный редактор радиостанции Максим Костиков, беседует с ним об экономической и общественно-политической ситуации в стране и мире и о программе его двухдневного визита в Псковскую область.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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