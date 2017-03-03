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«Собственной персоной» экс-депутат Госдумы Михаил Брячак

06.03.2017 14:07 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - известный политик, экс-депутат Госдумы, руководитель палаты депутатов партии «Справедливая Россия» Михаил Брячак.

Ведущий эфира Александр Савенко побеседует с ним о его текущей деятельности и на актуальные темы общественно-политической повестки. В частности, в ходе эфира будут затронуты вопросы, связанные с проведением в Псковской области акции «справедливороссов» за отставку действующего губернатора и с деятельностью депутата Псковского областного Собрания, руководителя регионального отделения «Справедливой России» Олега Брячака.


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Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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