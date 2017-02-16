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«Собственной персоной»: глава города Пскова Иван Цецерский

17.02.2017 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - Глава города Пскова Иван Цецерский. В минувший вторник руководитель муниципалитета отметил 50-летний юбилей, в связи с чем ведущие эфира - главный редактор радиостанции Максим Костиков и главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко - беседуют с ним о промежуточных итогах его пути как политика, о достижениях и сложностях, с которыми пришлось столкнуться, о взаимодействиями с разными политическими силами, о дальнейших планах и перспективах.



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Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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