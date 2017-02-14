«Собственной персоной»:председатель Псковского областного совета профсоюзов Ульяна Михайлова.
15.02.2017 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии - председатель Псковского областного совета профсоюзов, депутат Псковского областного Собрания Ульяна Михайлова.
Она рассказывает о деятельности псковских профсоюзов в последние месяцы, о протестных акциях, которые прошли в Пскове и Великих Луках, о том, как профсоюзы дальше собираются бороться за индексацию зарплат бюджетников. Кроме того, ведущий программы Алексей Семенов беседует с Ульяной Михайловой на актуальные темы общественно-политической повестки.
Аудиозапись:
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати