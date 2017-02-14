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«Собственной персоной»:председатель Псковского областного совета профсоюзов Ульяна Михайлова.

15.02.2017 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - председатель Псковского областного совета профсоюзов, депутат Псковского областного Собрания Ульяна Михайлова.
Она рассказывает о деятельности псковских профсоюзов в последние месяцы, о протестных акциях, которые прошли в Пскове и Великих Луках, о том, как профсоюзы дальше собираются бороться за индексацию зарплат бюджетников. Кроме того, ведущий программы Алексей Семенов беседует с Ульяной Михайловой на актуальные темы общественно-политической повестки.

 



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Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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