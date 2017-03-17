14:00 «Постскриптум» в эфире «Эхо Москвы в Пскове»: Полгода до выборов, Псков - город убитых дорог и «Даешь монархию?»
17.03.2017 14:02 «Дело Луначарского»: цены на билеты, Суздальский фестиваль и спектакль «Роберто Зукко»
16.03.2017 14:00 Двойная трепанация: «Открытая Россия» по-псковски, отставка Гизбрехта и разборки «лошадниц»
Словарный запас. Из Кремля вперед ногами?
20.03.2017 15:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Аудиозапись:
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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