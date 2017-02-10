10.02.2017 14:00 «Собственной персоной»: экс-заместитель руководителя аппарата администрации Псковской области Роман Романов
09.02.2017 18:00 «Дневной дозор»: Продуктовые карточки - помощь бедным или кормушка для коррупционеров?
09.02.2017 14:00 «Двойная трепанация»: О Пушкинском театральном фестивале, новой церкви и кадровых перестановках
Словарный запас. Пушкин и оскорбление чувств
13.02.2017 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Аудиозапись:
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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