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«Резонер» с Константином Калиниченко: «Дело Гавунаса». 10 лет спустя

17.02.2022 12:50 «Эхо Москвы» в Пскове»

Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как работают другие люди. Жизнь заставляет добавить четвертую: бесконечно можно смотреть, как тянется «Дело Михаила Гавунаса». В 2022 году делу опального псковского олигарха стукнуло ровно 10 лет. Однако, юбилей.

Это просто «Санта-Барбара» какая-то. Скоро вообще не останется в области людей, которые аргументированно могут пояснить, кто такой был Михаил Гавунас и почему его в старые времена называли всесильным. Главный антагонист Михаила Савельевича давно на заслуженном отдыхе, занят открытием памятников и, возможно, написанием мемуаров. Многие свидетели и фигуранты покинули этот мир. Сам Михаил Гавунаса живет в Израиле, получил там, согласно местному законодательству, статус репатрианта, достаточно свободно путешествует по некоторым европейским странам. А «Дело Гавунаса» рассматривается в Псковском городском суде, и конца и края процессу не видно...

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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