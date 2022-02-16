«Резонер» с Константином Калиниченко: «Дело Гавунаса». 10 лет спустя

Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как работают другие люди. Жизнь заставляет добавить четвертую: бесконечно можно смотреть, как тянется «Дело Михаила Гавунаса». В 2022 году делу опального псковского олигарха стукнуло ровно 10 лет. Однако, юбилей.

Это просто «Санта-Барбара» какая-то. Скоро вообще не останется в области людей, которые аргументированно могут пояснить, кто такой был Михаил Гавунас и почему его в старые времена называли всесильным. Главный антагонист Михаила Савельевича давно на заслуженном отдыхе, занят открытием памятников и, возможно, написанием мемуаров. Многие свидетели и фигуранты покинули этот мир. Сам Михаил Гавунаса живет в Израиле, получил там, согласно местному законодательству, статус репатрианта, достаточно свободно путешествует по некоторым европейским странам. А «Дело Гавунаса» рассматривается в Псковском городском суде, и конца и края процессу не видно...

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»