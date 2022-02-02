«Резонер» Константина Калиниченко: Предсмертная агония ковидного мира

Судя по тому, что все больше цивилизованных стран заявляют о готовности снять все коронавирусные ограничения и возвращении к нормальной, прежней жизни, мы находимся накануне победы над пандемией. Или над ковидобесием — это кому как нравится.

Впрочем, этот разбор — предмет разговора в самом ближайшем будущем. В России пока никто ничего не отменяет, а ковидный мир, испытывающий предсмертную агонию, в лучших древнеримских традициях решил насладиться еще одним актом ковидобесия.

Речь про зимние Олимпийские игры 2022 года, которые стартуют, кажется, в пятницу, 4 февраля. Задолго до старта стало понятно, что более отвратительного, тошнотворного зрелища трудно придумать. Существовало, наверно, множество вариантов, что делать с зимней Олимпиадой — перенести на год, как сделали двумя годами ранее с летними играми, проводить в разных странах, как Чемпионат Европы по футболу. Но организаторы напрягли извилины и приняли худшее из решений — проводить игры, но без зрителей. Вроде бы, пустят на трибуны каких-нибудь китайских пионеров, которые будут весело махать китайскими флажками и издавать характерные визжащие звуки. А может и не пустят никого — «в случае ухудшение эпидемиологической обстановки», и атлеты, готовившиеся 4 года к главному старту жизни, будут соревноваться в оглушающей тишине.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»