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«Резонер» с Константином Калиниченко: Три года мусорной реформе

20.01.2022 12:50 «Эхо Москвы» в Пскове»

Три года мусорной реформе. Помните, как все начиналось в Пскове? Сначала с рынка ушел многолетний местный мусорный оператор, а выгодный бизнес забрал понаехавший откуда-то со стороны. Новый прекрасный мусорный оператор не сильно разбирался в географии региона, поэтому первые 2-3 месяца твердые коммунальные отходы в основном активно накапливались и разлагались на контейнерных площадках. Затем началась чехарда с квитанциями, которые региональный мусорный оператор «Экопром» рассылал по какой-то своей логике. В результате квитанции до многих живых людей не доходили, зато исправно приходили к умершим год и более назад. Ну вроде как смерть не является основанием перестать платить. Там еще много было разного мракобесия, но, показалось, что к концу 2020 года дела стали налаживаться. Увы, радость оказалась преждевременная и беспочвенная. 1 января 2022 года реформе ТКО исполнилось 3 года. Ну и где мы? Куда мы идем?

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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