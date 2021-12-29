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«Резонер» Константина Калиниченко: 2021 — гори в аду

30.12.2021 12:50 «Эхо Москвы» в Пскове»

Под конец года принято подводить итоги. В этом году это делают едва ли не поголовно и с какой-то особой жестокостью. Люди отчаянно смакуют перипетии 2021 года, пытаясь вспомнить, что же в нем было особенно плохого. Я тоже задался этим вопросом и не нашел ответа. Что не удивительно.

Год был сплошь отвратительный. Унылый и безнадежный. Беспросветные оттенки серого сменяли друг друга. Надеюсь, 2021 год — это страшный сон, и в 2022 году мы как-то проснемся. Надеюсь, правда, в основном на чудо и стечение независящих от нас обстоятельств. Рассчитывать, что мы сами рационально можем что-либо изменить, не приходится. Впрочем, давайте по конкретике пробежимся...

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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