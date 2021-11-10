«Резонер» с Константином Калиниченко: Стукач.рф

Росздравнадзор поручил территориальным органам сообщать в следственные органы и прокуратуру о гражданах, принимающих участие в антипрививочной кампании и «активно распространяющих заведомо ложную информацию о вреде вакцинации против новой коронавирусной инфекции». Наказывать их предлагают по статьям о публичном распространении ложной общественно значимой информации с тяжкими последствиями. Особое внимание служба просит обратить на врачей-антипрививочников. Об этом говорится в письме главы Росздравнадзора Аллы Самойловой. Такова сухая фактура, хотя сухой ее сложно назвать. От этого чиновничьего письма исходит характерный запах. В последнее время государство, наконец-то, разобралось, как убедить дорогих россиян поверить в отечественную медицину и начать прививаться. Идея с QR-кодами, как показывает статистика, работает. Да и невооруженным глазом видны очереди страждущих у пунктов вакцинации. Тут бы немного выдохнуть и продолжать работать уже точечными мерами. Но куда там — в России не могут так, чтобы не впасть в очередную крайность. И вот, в недрах какого-то ведомства зародилась нетривиальная идея — заставить доносить на ближнего своего...

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»